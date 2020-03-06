ИА «Ореанда-Новости». Новый украинский премьер Денис Шмыгаль объяснил своё заявление о том, что необходимо возобновить поставки воды в Крым. Он заявил, что его истинная позиция «потерялась в суете студии».

По мнению Шмыгаля, не стоит обсуждать важные вопросы в формате ток-шоу. Истинная позиция украинского премьер-министра «потерялась в суете студии». Он пояснил, что Киев действительно хочет помочь своим гражданам, однако данная возможность появится после того, как полуостров вернётся в состав Украины.

Шмыгаль добавил, что Киев боится, что вода из Украины может пойти на военные базы.

Ранее премьер-министр страны Шмыгаль заявил, что необходимо восстановить подачу воды в Крым, так как это «территория Украины», на которой «проживают украинцы». Поэтому власти «не собираются не подавать воду на Украину», подчеркнул он.