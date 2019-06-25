ИА «Ореанда-Новости». Во время посещения НАТО Зузана Чапутова отметила, что её сильно волнуют отношения Словакии и России, так как они «заморожены». Но правительство должно найти общий язык с Россией, уважая все права человека и принципы обоих государств.

При этом Чапутова поддерживает Украину, потому что «любое государство имеет право на то, в какой организации ей быть – НАТО или Евросоюз». Как подчеркнула женщина, Украине нужна стабильность и развитие.