23.03.2020, 13:13
Нурмагомедов уехал из США в связи с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Хабиб Нурмагомедов, боец смешанного стиля из России, уехал из США в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом проинформировал ТАСС Ризван Магомедов, менеджер российского бойца.
По словам Магомедова, все, кто входят в команду российского спортсмена, приехали в Россию, поскольку зал в Сан-Хосе, в котором тренировались бойцы, сейчас закрыт по причине распространения коронавируса.
Девятнадцатого апреля Хабиб Нурмагомедов в поединке с бойцом из США Тони Фергюсоном должен побороться за титул чемпиона UFC. В связи с пандемией коронавируса поединок может быть отменён.
По словам Магомедова, все, кто входят в команду российского спортсмена, приехали в Россию, поскольку зал в Сан-Хосе, в котором тренировались бойцы, сейчас закрыт по причине распространения коронавируса.
Девятнадцатого апреля Хабиб Нурмагомедов в поединке с бойцом из США Тони Фергюсоном должен побороться за титул чемпиона UFC. В связи с пандемией коронавируса поединок может быть отменён.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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