По словам Магомедова, все, кто входят в команду российского спортсмена, приехали в Россию, поскольку зал в Сан-Хосе, в котором тренировались бойцы, сейчас закрыт по причине распространения коронавируса.Девятнадцатого апреля Хабиб Нурмагомедов в поединке с бойцом из США Тони Фергюсоном должен побороться за титул чемпиона UFC. В связи с пандемией коронавируса поединок может быть отменён.