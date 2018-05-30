Ореанда-Новости.По мнению итальянских ученых они стали обладателями уникальной находки при раскопках в городе Помпеи, который был уничтожен легендарным вулканом.

Археологи, обнаружившие скелет человека, погибшего при извержении Везувия, назвали открытие «драматическим». Мужчина, которому было, по мнению ученых около 30 лет, тщетно пытался избежать смерти. Скорее всего, он переждал в жилище начальный этап извержения, затем покинул дом и какое-то время бежал по улице. Было выявлено, что его нога была поражена неким инфекционным заболеванием. Это затрудняло его передвижение по улицам. Не успев выбраться из города, на голову молодому мужчине упал огромный камень весом более 300 килограмм. Голову жертвы пока не смогли найти. Незадолго до этого была уже найдена похожая жертва. В этом районе активно продолжаются раскопки, так как исследована только четвертая часть всей территории. Итальянские ученые считают, что такие открытия смогут помочь более точно раскрыть историю того далекого времени, а также найти ответы на тайны скрытые под слоем пепла великого вулкана.

Везувий – до сегодняшнего дня все еще действующий вулкан, находящийся на юге Италии, в которой их всего три. Находится недалеко от прекрасного города Неаполь. До сих пор является одним из наиболее серьезных вулканов. Своими многочисленными извержениями уничтожил несколько городов относящихся древнеримской истории, в том числе Помпеи. Этот город долгое время считался мифическим. За время изучения насчитывается более 80 его извержений Везувия, последнее из которых произошло в середине двадцатого века. Оно привело к многочисленным разрушениям, но погибших на тот момент было не более тридцати человек.