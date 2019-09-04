ИА «Ореанда-Новости» Источник в экстренных службах Ставропольского края сообщил журналистам «РИА Новости», что на месте падения учебно-боевого штурмовика Су-25, который потерпел крушение накануне, обнаружены тела обоих пилотов.

Погибшие находились в кабине самолёте, которая при падении ушла под землю на глубину более 3 метров. Её извлекли из образовавшейся воронки.

Телеканал РЕН ТВ сообщил имена лётчиков: Юрий Борцов и Артём Лычёв.

Штурмовик Су-25УБ, выполнявший полёт без боекомплекта, потерпел крушение 3 сентября примерно в 38 километрах к юго-западу от города Будённовска. Самолёт от удара об землю взорвался. Первоначально считалось, что пилоты катапультировались.