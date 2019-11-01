01.11.2019, 14:08
Объявлена дата выхода сериала "Ведьмак"
ИА «Ореанда-Новости»В Сети разместили финальный трейлер сериала «Ведьмака», производством которого занимается компания Netflix. Также названа дата выхода проекта. Проморолик можно увидеть на YouTube-канале сервиса Netflix.
Премьерный показ фантастического сериала должен состояться 20 декабря. Главного героя, ведьмака Геральта, было доверено сыграть Генри Кавиллу. Фрейя Аллан изобразит Цири. Аня Шалотра перевоплотится на экране в ведьму Йеннифер.
Сюжет «Ведьмака» основан на произведениях жанра "фэнтези" писателя Анджея Сапковского. Летом создатели проекта известили, какие именно рассказы послужили базой для сценария этого сериала. Шоураннером Лорен Хиссрич было заявлено, что в фильме присутствуют многочисленные сцены насилия и секса.
Премьерный показ фантастического сериала должен состояться 20 декабря. Главного героя, ведьмака Геральта, было доверено сыграть Генри Кавиллу. Фрейя Аллан изобразит Цири. Аня Шалотра перевоплотится на экране в ведьму Йеннифер.
Сюжет «Ведьмака» основан на произведениях жанра "фэнтези" писателя Анджея Сапковского. Летом создатели проекта известили, какие именно рассказы послужили базой для сценария этого сериала. Шоураннером Лорен Хиссрич было заявлено, что в фильме присутствуют многочисленные сцены насилия и секса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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