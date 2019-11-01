Премьерный показ фантастического сериала должен состояться 20 декабря. Главного героя, ведьмака Геральта, было доверено сыграть Генри Кавиллу. Фрейя Аллан изобразит Цири. Аня Шалотра перевоплотится на экране в ведьму Йеннифер.Сюжет «Ведьмака» основан на произведениях жанра "фэнтези" писателя Анджея Сапковского. Летом создатели проекта известили, какие именно рассказы послужили базой для сценария этого сериала. Шоураннером Лорен Хиссрич было заявлено, что в фильме присутствуют многочисленные сцены насилия и секса.