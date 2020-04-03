ИА «Ореанда-Новости». Второй в этом году прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе. Корабль разработки частной компании SpaceX предназначенный для межпланетных полётов тестировался в окрестностях деревни Бока-Чика. Трансляция испытаний велась на YouTube-канале.

Инцидент произошёл во время наддува жидким азотом в 2:07 по местному времени. В итоге прототип Starship SN3 разорвало.

В конце февраля при схожих обстоятельствах лопнул второй прототип SpaceX. В ноябре 2019 года на том же полигоне в Бока-Чика разорвало Starship Mk1.