Недавно вышедший в прокат фильм «Рэмбо: последняя кровь» без зазрения совести можно назвать самым кровожадной плёнкой Сталлоне. Причём, количество убитых в фильме не так уж и велико. Кровавую изюминку вносит скорее жестокость убийств. Например, главному злодею Рэмбо вырывает сердце прямо голыми руками.

Впрочем, любителям фильмов ужасов понравится подобный экшен и живость сюжета. Сам по себе «Один дома» хорош и первые сорок минут для зрителя покажутся сущим пустяком.