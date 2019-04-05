ИА «Ореанда-Новости»



Руководство социальной сети «Одноклассники», входящей в Mail.Ru Group, ведёт переговоры о разрешении на прямую трансляцию дебатов между двумя претендентами на кресло президента Украины - Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Дебаты должны пройти 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский».

Если стороны договорятся, то трансляция будет вестись на русском и украинском языках. Также зрителям будет доступна функция голосования за того или иного кандидата.

С каким именно украинским вещателем осуществляются переговоры, а также схему предполагаемой трансляции представители социальной сети не раскрыли.

Напомним, что «Одноклассники» наряду с «ВКонтакте», сервисами «Яндекса» и некоторыми другими российскими ресурсами были заблокированы на Украине с мая 2017 года по приказу президента Петра Порошенко. Однако, несмотря на блокировку, данная социальная сеть остается одной из самых популярных на Украине, так как полностью ограничить доступ населения к сайтам рунета технически невозможно.

Согласно украинскому законодательству, дебаты между кандидатами в президенты должны состояться за 2 дня до выборов, назначенных на 21 апреля 2019 года. Оба кандидата заявили о готовности к участию в дебатах, Владимир Зеленский, набравший большинство голосов в первом туре, предложил их проведение на стадионе «Олимпийский».