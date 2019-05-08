ИА «Ореанда-Новости» Власти итальянского города Муссомели в южной части Сицилии предлагают приобрести дома по цене в 1 евро.

Всего продаже подлежат около 100 заброшенных строений. Вскоре ожидается появление ещё 400 подобных предложений. Жители небольших населенных пунктов всё охотнее перебираются в крупные города, и местная администрация пытается стимулировать восстановление покинутых домов.

Покупатель здания обязан отремонтировать его в течение года. В случае невыполнения данного условия он может потерять гарантийный страховой депозит в сумме более 7 тысяч евро. По предварительным расчётам, стоимость ремонта в этих домах может составить более 300 евро за 1 квадратный метр площади.