ИА «Ореанда-Новости». Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады, пишет RT со ссылкой на Геологическую службу США.



Учёные утверждают, что подземные толчки были зафиксированы в 170 км к западу от города Порт-Харди. Очаг залегал на глубине 10 км.



Информации о пострадавших или разрушениях нет. Угроза цунами специалистами не объявлялась.



Ранее сообщалось, что у побережья Гватемалы зафиксировано землетрясение силой 5,1.