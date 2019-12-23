ИА «Ореанда-Новости»Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Канады, пишет RT со ссылкой на Геологическую службу США.

Учёные утверждают, что подземные толчки были зафиксированы в 170 км к западу от города Порт-Харди. Очаг залегал на глубине 10 км. 

Информации о пострадавших или разрушениях нет. Угроза цунами специалистами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что у побережья Гватемалы зафиксировано землетрясение силой 5,1.