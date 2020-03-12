Визы перестанут выдавать с 15 марта. Власти страны пошли на такую меру, чтобы не допустить распространения коронавируса.Запрет на выдачу виз будет действовать в течение месяца. На этот срок также будет запрещен вход в оманские порты всем круизным лайнерам, а все спортивные и внешкольные мероприятия отменены.