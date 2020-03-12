12.03.2020, 22:20
Оман приостановит выдачу туристических виз
ИА «Ореанда-Новости». Власти Омана решили приостановить выдачу туристических виз всем странам, пишут "Известия".
Визы перестанут выдавать с 15 марта. Власти страны пошли на такую меру, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Запрет на выдачу виз будет действовать в течение месяца. На этот срок также будет запрещен вход в оманские порты всем круизным лайнерам, а все спортивные и внешкольные мероприятия отменены.
Визы перестанут выдавать с 15 марта. Власти страны пошли на такую меру, чтобы не допустить распространения коронавируса.
Запрет на выдачу виз будет действовать в течение месяца. На этот срок также будет запрещен вход в оманские порты всем круизным лайнерам, а все спортивные и внешкольные мероприятия отменены.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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