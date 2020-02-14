14.02.2020, 13:51
Онищенко заявил, что бояться посылок из КНР не нужно
ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, которые ранее возглавлял Роспотребнадзор, сообщил, что не нужно опасаться посылок из КНР, если в них не будет "летучей мыши или змеи".
Во время конференции, которая была посвящена новому коронавирусу, бывший руководитель Роспотребнадзора заявил, что получать посылки из КНР можно, если из Китая не присылают летучую мышь или "змею, заказанную на завтрак".
В конце декабря прошлого года китайское руководство сообщило ВОЗ о появлении неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части Китая.
В КНР число тех, кто заразился, уже превысило 63,8 тысяч человек.
Во время конференции, которая была посвящена новому коронавирусу, бывший руководитель Роспотребнадзора заявил, что получать посылки из КНР можно, если из Китая не присылают летучую мышь или "змею, заказанную на завтрак".
В конце декабря прошлого года китайское руководство сообщило ВОЗ о появлении неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части Китая.
В КНР число тех, кто заразился, уже превысило 63,8 тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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