Во время конференции, которая была посвящена новому коронавирусу, бывший руководитель Роспотребнадзора заявил, что получать посылки из КНР можно, если из Китая не присылают летучую мышь или "змею, заказанную на завтрак".В КНР число тех, кто заразился, уже превысило 63,8 тысяч человек.