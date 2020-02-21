.

Об этом заявлено в заметке РИА Новости.Брунсом было сказано о необходимости противостоять онкологии с помощью иммуннотерапии. Он заявляет, что иммунная онкология осуществляется с помощью изменённых T-клеток и медикаментов. По его словам, такой метод лечения появился совсем недавно.Брунс говорит, что врачи успешно продвигаются в лечении некоторых видов рака, в том числе и рака крови, который лечат с применением T-клеток. Однако онколог отметил, что ещё "многое предстоит сделать".