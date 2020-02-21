21.02.2020, 09:37
Онколог из Германии уведомил о самом эффективном методе борьбы с раком
ИА «Ореанда-Новости». Йоханнес Брунс, работающий на должности секретаря Немецкого онкологического общества, сообщил о самом эффективном методе противостоять раку. Об этом заявлено в заметке РИА Новости.
Брунсом было сказано о необходимости противостоять онкологии с помощью иммуннотерапии. Он заявляет, что иммунная онкология осуществляется с помощью изменённых T-клеток и медикаментов. По его словам, такой метод лечения появился совсем недавно.
Специалист отметил: то, что этот метод эффективен, связано с тем, что лимфомы, которые до этого не могли излечить, сегодня уже частично излечимы.
Брунс говорит, что врачи успешно продвигаются в лечении некоторых видов рака, в том числе и рака крови, который лечат с применением T-клеток. Однако онколог отметил, что ещё "многое предстоит сделать".
Брунсом было сказано о необходимости противостоять онкологии с помощью иммуннотерапии. Он заявляет, что иммунная онкология осуществляется с помощью изменённых T-клеток и медикаментов. По его словам, такой метод лечения появился совсем недавно.
Специалист отметил: то, что этот метод эффективен, связано с тем, что лимфомы, которые до этого не могли излечить, сегодня уже частично излечимы.
Брунс говорит, что врачи успешно продвигаются в лечении некоторых видов рака, в том числе и рака крови, который лечат с применением T-клеток. Однако онколог отметил, что ещё "многое предстоит сделать".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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