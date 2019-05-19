ИА «Ореанда-Новости». Итальянское министерство внутренних дел сегодня, 19 мая, пообещало принять новый указ, официально закрывающий итальянские порты для групп, спасающих мигрантов. Это решение принято после того, как докладчики ООН по правам человека заявили, что Рим тем самым нарушает международное право.

Чиновники министерства заявили, что указ о безопасности был «необходимым и срочным» и должен получить одобрение на заседании Кабинета министров в понедельник, 20 мая. В письме от 15 мая к правительству Италии, опубликованном в субботу, Верховный комиссар ООН по правам человека призвал Италию отменить указ, назвав его «очередной политической попыткой криминализировать поисково-спасательные операции».

Указ «ещё более усиливает атмосферу враждебности и ксенофобии в отношении мигрантов», говорится в письме, которое было подписано несколькими докладчиками ООН по правам человека.

Министр внутренних дел Маттео Сальвини предложил утвердить этот указ до выборов в Европейский парламент на этой неделе. На этих выборах нционалистические и антимигрантские партии надеются добиться значительных успехов. Популярность Лиги Сальвини возросла отчасти из-за его жёсткой антиимиграционной политики. В числе других положений, указ оставляет за министром внутренних дел право ограничивать или запрещать вход в итальянские территориальные воды любых судов по соображениям общественной безопасности. Предусматривается штраф в размере до 5500 евро за каждого перевозимого мигранта.





В письме ООН говорится, что эти меры нарушают права человека, которые закреплены в конвенциях ООН, подписанных Италией. В заявлении правозащитников говорится, что Италия обязана спасать терпящих бедствие мигрантов и не может помешать другим прийти им на помощь.