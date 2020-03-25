25.03.2020, 14:52
Итальянские учёные опровергают популярный миф о коронавирусе
ИА «Ореанда-Новости». На распространение коронавируса климатические условия влияния не оказывают, заявляет издание Il Giornale, которое опирается на сведения от итальянских врачей, рассказывает РИА Новости.
В частности, вирусологом Роберто Буриони был развеян миф о том, что распространение коронавируса может пойти на спад летом в связи с потеплением. Медик отметил, что в противостоянии вирусу действенны только ограничительные меры, которые ввели уже некоторые страны. При этом врачом было подчеркнуто, что, когда наступает тепло, все респираторные заболевания действительно передаются меньше, а частицы слюны, попадающие в воздух, быстрее испаряются, но это едва ли сумеет оказать влияние на текущую ситуацию.
С ним согласились и другие специалисты из Италии. Учёные, которые сравнивали количество случаев заболевания COVID-19 в Венето, Ухане и Ломбардии, не нашли взаимосвязи между числом заболевших и условиями климата.
В частности, вирусологом Роберто Буриони был развеян миф о том, что распространение коронавируса может пойти на спад летом в связи с потеплением. Медик отметил, что в противостоянии вирусу действенны только ограничительные меры, которые ввели уже некоторые страны. При этом врачом было подчеркнуто, что, когда наступает тепло, все респираторные заболевания действительно передаются меньше, а частицы слюны, попадающие в воздух, быстрее испаряются, но это едва ли сумеет оказать влияние на текущую ситуацию.
С ним согласились и другие специалисты из Италии. Учёные, которые сравнивали количество случаев заболевания COVID-19 в Венето, Ухане и Ломбардии, не нашли взаимосвязи между числом заболевших и условиями климата.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии