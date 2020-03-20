ИА «Ореанда-Новости». Ежегодный доклад подразделения ООН по поиску решений стабильного развития World Happiness Report был опубликован. Исследователи вновь расположили на первом месте Финляндию, которая в третий раз подряд возглавляет данный рейтинг.

Эксперты оценили 156 стран мира по ожидаемой продолжительности жизни, уровню коррупции, социальной поддержке и другим характеристикам.

Кроме Финляндии в первую десятку попали Дания, Швейцария, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Австрия и Люксембург. США оказались на 18-м месте, тогда как Россия заняла лишь 73-е место. В прошлом году Россия занимала 68-ю строчку.

Самой несчастной страной стал Афганистан. Также несчастными, по версии ООН, являются Южный Судан, Зимбабве, Йемен, Индия и другие.