«ИА Ореанда-Новости» На сцене государственного камерного оркестра Белоруссии сыграют десятую симфонию Вайнберга.



Стоит отметить, что в 2019 году отмечается столетие со дня рождения лауреата Госпремии СССР. Кроме того, музыканты сыграют интерпретацию квартета № 10 Бетховена.

По задумке, все концерты, которые будут показаны в этом году камерным оркестром, должны объединить под одной эгидой дни рождения мировых композиторов. По этому случаю группа ради удовольствия слушателей, состоящая из шестнадцати музыкантов, открыла абонемент «Юбилейный».

Февральский концерт будет посвящен Чайковскому, а в мае планируют завершить сезон произведениями Шопена.



