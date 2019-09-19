Специалисты рекомендуют не контактировать с зараженными людьми, а также в целях профилактики есть витамины.

Стоит отметить, что болезнь можно подхватить всего лишь коснувшись поверхности, которой касался больной человек. Поэтому врачи рекомендуют быть осторожнее и осмотрительнее, чтобы не заразиться.

Такие симптомы как: одышка, кашель, боли в теле и мышцах, жар и озноб, скорее всего, означают, что вы заболели гриппом.

На простуду указывают следующие признаки: боль в горле, насморк, кашель, заложенность пазух, слезотечение, лихорадка.