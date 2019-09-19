19.09.2019, 19:15
Как не заболеть гриппом в 2019 году
ИА «Ореанда-Новости» Однако нужно понимать, что прививка не даст стопроцентной гарантии, что вы не заболеете. Специалисты рекомендуют не контактировать с зараженными людьми, а также в целях профилактики есть витамины.
Стоит отметить, что болезнь можно подхватить всего лишь коснувшись поверхности, которой касался больной человек. Поэтому врачи рекомендуют быть осторожнее и осмотрительнее, чтобы не заразиться.
Такие симптомы как: одышка, кашель, боли в теле и мышцах, жар и озноб, скорее всего, означают, что вы заболели гриппом.
На простуду указывают следующие признаки: боль в горле, насморк, кашель, заложенность пазух, слезотечение, лихорадка.
Источник: «Ореанда-Новости»
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