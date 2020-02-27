ИА «Ореанда-Новости». В пакистанском зоопарке останки подростка были найдены в вольере для львов через день после того, как он пропал.

Официальные лица заявили, что они расследуют, как Мухаммед Билал, 17-летный мальчик, перелез через забор и что стало причиной его смерти. Но местные жители обвинили некомпетентный персонал, и в начале этой недели офисы зоопарка были разграблены.

Государственный Лахорский зоопарк, основанный в 1982 году, является крупнейшим и старейшим парком животных Пакистана.

Чаудри Шафкат, директор зоопарка, рассказал, что люди из соседней деревни пришли сюда во вторник вечером, прося помощи в поисках мальчика. «Мы сказали им, что уже слишком поздно и может быть опасно начинать поиски в темноте», - говорит Шафкат.

Во время обыска в среду утром сотрудники зоопарка обнаружили окровавленный череп, несколько костей и куски разорванной ткани, которые родственники опознали как одежду пропавшего мальчика.

Чиновники заявили, что родственники сообщили им, что мальчик ушел из дома во вторник днём, чтобы скосить траву, которая предназначалась для корма скота.

Останки отправлены на экспертизу, чтобы установить причину смерти.