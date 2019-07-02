ИА «Ореанда-Новости» МИД Тайваня продлило ещё на один год безвизовый въезд для туристов из России.



Осенью 2018 года министерство иностранных дел острова сообщило, что россиянам разрешается въезжать без визы и пребывать на острове до двух недель в период с 6 сентября 2018 до 31 июля 2019 года.

На этот раз МИД Тайваня продолжает эксперимент. безвизовый режим начнет действовать с 1 августа 2019 по 31 июля 2020 года. Помимо россиян въехать на остров без визы могут граждане Таиланда, Брунея, Филиппин.

Кроме того, в рейтинге «безвизовых» стран числятся Япония и Сингапур, Германия, Южная Корея, Финляндия, Дания, Люксембург и Италия.



