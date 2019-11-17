ИА «Ореанда-Новости». Россия вернула на родину норвежца Фруде Берга, который был осуждён за шпионаж.

Подданный Норвегии, осуждённый в РФ, вернулся домой. Об этом сообщил телеканал NRK.

Фруде Берг был осуждён в России и передан властям королевства Норвегии. Самолёт с норвежцем приземлился в аэропорту страны, о чём сообщил адвокат осуждённого. На родине мужчину встретила семья из жены и дочери.

Как рассказал адвокат Берга Брюнульф Риснис, произошедшее произвело на мужчину большое впечатление. Ему сложно осознать происходящее. Чтобы обеспечить Бергу необходимый отдых и восстановление, его семья отправится в «укромное место» в Норвегии.

Берг вернулся домой по программе обмена заключёнными между Литвой и Россией, присоединившись к двум литовцам.