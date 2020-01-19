Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри. Томасу Марклу не понравилось решение пары отказаться от королевских привилегий.У отца герцогини Сассекской вызвало возмущение то, что поведение супружеской пары бросает тень на семью королевы. Он заявил, что, после того, как Гарри и Меган вступили в брак, они тем самым взяли на себя определенные обязательства, которые необходимо им исполнять. Он также сказал, что нынешняя Меган Маркл не похожа на ту девушку, которую он воспитывал.Известно, что Меган Маркл не общается со своим отцом с момента своей свадьбы.