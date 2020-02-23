Российский хоккеист заявил, что этот момент для него является особенным. Он сказал, чтоОвечкин утверждает, что теперь ему необходимо двигаться дальше.Россиский хоккеист забросил 700-ю шайбу в НХЛ в третьем периоде встречи "Вашингтона" и "Нью-Джерски Дэвилз". Таким образом, Овечкин стал членом "Клуба 700".