23.02.2020, 10:32
Овечкин отреагировал на то, что записал на свой счёт 700-ю шайбу в НХЛ
ИА «Ореанда-Новости». Россиянин Александр Овечкин, защищающий цвета хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталс", рассказал в Twitter о том, какие чувства он испытал после того, как забил 700-ю шайбу в НХЛ.
Российский хоккеист заявил, что этот момент для него является особенным. Он сказал, что когда приближался к этому событию, то ждал, когда оно состоится. Теперь, по его словам, событие состоялось и говорить о нём уже не нужно.
Овечкин утверждает, что теперь ему необходимо двигаться дальше.
Россиский хоккеист забросил 700-ю шайбу в НХЛ в третьем периоде встречи "Вашингтона" и "Нью-Джерски Дэвилз". Таким образом, Овечкин стал членом "Клуба 700".
Российский хоккеист заявил, что этот момент для него является особенным. Он сказал, что когда приближался к этому событию, то ждал, когда оно состоится. Теперь, по его словам, событие состоялось и говорить о нём уже не нужно.
Овечкин утверждает, что теперь ему необходимо двигаться дальше.
Россиский хоккеист забросил 700-ю шайбу в НХЛ в третьем периоде встречи "Вашингтона" и "Нью-Джерски Дэвилз". Таким образом, Овечкин стал членом "Клуба 700".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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