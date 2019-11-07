07.11.2019, 21:20
Пакистан вернёт 93 миллиона долларов России
ИА «Ореанда-Новости». Пакистанские власти решили вернуть России долг, который был взят ещё в советское время, сообщает издательство «The Express Tribune».
Долг, спор над которым продолжался 30 лет, будет возвращён в 90-дневный срок. Посол Пакистана встретиться с властями России для подписания договора о возврате денежных средств.
В 80 годах 20 века Советским Союзом была произведена покупка товаров лёгкой промышленности у Пакистана. После распада СССР, пакистанские власти указали, что не весь товар был импортирован. Поэтому они планировали вернуть деньги России. Но Верховный суд Пакистана запретил пересылать деньги России вместо СССР. Сегодня решение было изменено.
Возврат долга позволит российским властям и частным компаниям в дальнейшем инвестировать деньги в Пакистан.
Долг, спор над которым продолжался 30 лет, будет возвращён в 90-дневный срок. Посол Пакистана встретиться с властями России для подписания договора о возврате денежных средств.
В 80 годах 20 века Советским Союзом была произведена покупка товаров лёгкой промышленности у Пакистана. После распада СССР, пакистанские власти указали, что не весь товар был импортирован. Поэтому они планировали вернуть деньги России. Но Верховный суд Пакистана запретил пересылать деньги России вместо СССР. Сегодня решение было изменено.
Возврат долга позволит российским властям и частным компаниям в дальнейшем инвестировать деньги в Пакистан.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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