Долг, спор над которым продолжался 30 лет, будет возвращён в 90-дневный срок.В 80 годах 20 века Советским Союзом была произведена покупка товаров лёгкой промышленности у Пакистана. После распада СССР, пакистанские власти указали, что не весь товар был импортирован. Поэтому они планировали вернуть деньги России. НоСегодня решение было изменено.в Пакистан.