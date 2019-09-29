



На последнем выступлении Франциск объединил все его мысли в одну проповедь. В воскресенье на площади Святого Петра речь Папы Римского прослушали 40 тысяч человек.





Именно таким образом, Римско-Католическая церковь решила отметить Всемирный день беженцев, и заодно высказать свою позицию.