29.09.2019, 17:04
Папа Римский защитил мигрантов на проповеди
ИА«Ореанда-Новости» Франциск часто вступал в полемику с Дональдом Трампом и антииммигрантскими политиками в Европе. Кроме того, Папа Римский выступал против торговли оружием. Особенно критически он отозвался о странах, поставляющих оружие для войн, которые потом происходят в других странах.
На последнем выступлении Франциск объединил все его мысли в одну проповедь. В воскресенье на площади Святого Петра речь Папы Римского прослушали 40 тысяч человек.
Именно таким образом, Римско-Католическая церковь решила отметить Всемирный день беженцев, и заодно высказать свою позицию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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