ИА «Ореанда-Новости» . Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» на выборах в Верховную раду. Таковы данные ЦИК после обработки. Главным претендентом на кресло председателя парламента от данной политической организации является её глава Дмитрий Разумков.

Выборы проходили по мажоритарно-пропорциональному принципу. Таким образом украинцы голосовали в последний раз — новый избирательный кодекс определяет, что следующие выборы будут проходить по открытым партийным спискам.

Так, в Донбассе лидером по числу голосов стала партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко, во Львовской области — партия «Голос», лидером которой является фронтмен рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

Также «Слуга народа» взяла лидерство и на зарубежных участках. После обработки 95,09% избирательных бюллетеней она набрала 29% голосов. Второе место взяла «Европейская солидарность» бывшего президента Петра Порошенко (28,8%), третьей стала «Голос» (19,03%).

Досрочные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье, 21 июля. Они прошли по мажоритарно-пропорциональному принципу. В голосовании по одномандатным округам участвовали 3220 кандидатов. Из них 1404 представляют 58 разных политических партий и блоков, а 1680 являются самовыдвиженцами. В списках зарегистрированных избирателей 34 млн граждан Украины. Однако около 3 млн человек, среди которых жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и украинцы, живущие в России, не смогли проголосовать. На места по многомандатным округам претендуют ещё 2747 кандидатов от 22 политических партий. За выборами наблюдают 1602 официальных представителя от международных организаций и 117 — от иностранных государств, в число которых Россия не вошла.