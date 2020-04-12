, следует из письма, размещенного в воскресенье на портале Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.Также патриарх Кирилл попросил глав церквей помогать людям, которые находятся в опасности в связи с распространением коронавируса.Кроме того им было заявлено о том, что церкви совместными усилиями будут продолжать утверждать в обществе нравственные ценности, помогать страдающим от несправедливости.