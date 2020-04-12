ИА «Ореанда-Новости». Патриархом Московским и всея Руси Кириллом были направлены поздравления с Пасхой главам инославных церквей, празднующим двенадцатого апреля Воскресение Христово, следует из письма, размещенного в воскресенье на портале Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. 

Также патриарх Кирилл попросил глав церквей помогать людям, которые находятся в опасности в связи с распространением коронавируса. 

Кроме того им было заявлено о том, что церкви совместными усилиями будут продолжать утверждать в обществе нравственные ценности, помогать страдающим от несправедливости.