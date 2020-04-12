12.04.2020, 17:55
Патриарх Кирилл попросил глав церквей помогать тем, кто страдает от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Патриархом Московским и всея Руси Кириллом были направлены поздравления с Пасхой главам инославных церквей, празднующим двенадцатого апреля Воскресение Христово, следует из письма, размещенного в воскресенье на портале Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.
Также патриарх Кирилл попросил глав церквей помогать людям, которые находятся в опасности в связи с распространением коронавируса.
Кроме того им было заявлено о том, что церкви совместными усилиями будут продолжать утверждать в обществе нравственные ценности, помогать страдающим от несправедливости.
Также патриарх Кирилл попросил глав церквей помогать людям, которые находятся в опасности в связи с распространением коронавируса.
Кроме того им было заявлено о том, что церкви совместными усилиями будут продолжать утверждать в обществе нравственные ценности, помогать страдающим от несправедливости.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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