Тегеран пытается проявлять сдержанность, хотя ему пришлось отказаться от ограничений по сделке. Об этом было сказано в понедельник представителем МИД Китая Гэном Шуаном.В воскресенье Тегераном было объявлено о том, что Иран отказывается от "последнего основного ограничения с ядерной сделкой. которое касается количества центрифуг". Также Тегераном было сказано, что теперь у Ирана не осталось ограничений по работе с ядерной программой. При этом Иран всё же желает продолжить работать с МАГАТЭ.Китайским дипломат было сказано, что Тегеран, находясь под влиянием внешних факторов, был вынужден пойти на отказ от ограничений по ядерному соглашению, вместе с тем выражая волю выполнять его в полной мере.