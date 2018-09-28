ИА «Ореанда-Новости». Новейшие истребители ВВС США F-35B нанесли первый боевой удар в Афганистане. Это первая операция в истории существования американского истребителя F-35B с вертикальной посадкой. Об этом сообщает издание Military.com, ссылаясь на свои военные источники в Минобороне штатов.



Истребители США пятого поколения F-35B нанесли удар по целям движения «Талибан»* в Афганистане. Многоцелевой истребитель впервые применили для нанесения удара по противнику. По данным издания, вылет истребителей состоялся «в пределах последних 24 часов» – поразили выбранную неподвижную цель.

*террористическая организация, запрещенная в России.

Данная модификация F-35B разработана для Корпуса морской пехоты США и приспособлена для взлета и посадки на десантные суда класса Essex. Это единственная модификация из трех, которая способна на вертикальную посадку и требует минимальную дистанцию для разбега – укороченный взлёт. Данная модель истребителя сочетает в себе стелс-технологии и сверхзвуковую скорость.

Проблемы истребителей F-35

По данным издания National Interest, истребители F-35 уязвимы для ударов молний из-за своих конструктивных особенностей. Также F-35 регулярно сталкиваются с техническими проблемами.

Чтобы решить проблему с молнией, в начале августа Корпус морской пехоты США запросил переносные громоотводы, объяснив это отсутствием должного уровня пассивной защиты от ударов молний из-за того, что истребители построены из композитных материалов.

Также издание указывает на риск детонации топливных баков из-за попадания молнии. Другое издание NI сообщает, что проблема не нова: Пентагон сообщал о ней еще в 2012 году.

Улучшенные версии программного обеспечения появлялись для них уже 31 раз. И в настоящее время не устранены порядка тысячи различных дефектов F-35, которые могут сказаться на эффективности его применения в бою.

Кстати, стоимость постройки одного такого самолета оценивается в 150 миллионов долларов, а расходы на час его полета — в 35 тысяч долларов.