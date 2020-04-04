ИА «Ореанда-Новости». У американской певицы Pink был диагностирован COVID-19. Об этом сообщила сама артистка в сети Twitter.

Певица рассказала, что у неё и её трехлетнего сына Джеймсона проявились симптомы нового типа коронавирусной инфекции. По словам Pink, признаки болезни появились ещё две недели назад. У лечащего врача артистки был доступ к тестам, что и помогло обнаружить COVID-19 у певицы и её сына.

Pink подчеркнула, что те две недели, которые длилась болезнь, она сидела дома и соблюдала карантин, установленный врачом. Принятые меры увенчались успехом, так как последние тесты на коронавирус показали у неё отрицательный результат.

Певица также добавила что выделила средства в фонды чрезвычайной помощи в Филадельфии и Лос-Анджелесе для поддержки медработников, борющихся с коронавирусом.