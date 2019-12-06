06.12.2019, 15:31
По мнению американского эксперта, президент США не желает продлевать договор СНВ-3
ИА «Ореанда-Новости» По мнению директора института ядерных исследований Питера Кузника, лидер США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы не продлевать договор СНВ-3. По его словам, на эту указывают все предыдущие поступки американского президента.
Питер Кузник, который прибыл в Брюссель, чтобы стать участником мероприятия Российского центра науки и культуры, отметил, что у него складывает впечатление, что президент США уже определился сказать "нет".
Он указал на то, что Трамп вышел из Парижского климатического соглашения, из сделки по Ирану, из договора по РСМД. По словам Кузника, Трамп не желает никаких ограничивающих действия США международных соглашений.
Питер Кузник, который прибыл в Брюссель, чтобы стать участником мероприятия Российского центра науки и культуры, отметил, что у него складывает впечатление, что президент США уже определился сказать "нет".
Он указал на то, что Трамп вышел из Парижского климатического соглашения, из сделки по Ирану, из договора по РСМД. По словам Кузника, Трамп не желает никаких ограничивающих действия США международных соглашений.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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