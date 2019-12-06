Питер Кузник, который прибыл в Брюссель, чтобы стать участником мероприятия Российского центра науки и культуры, отметил, что у него складывает впечатление, что президент США уже определился сказать "нет".Он указал на то, что Трамп вышел из Парижского климатического соглашения, из сделки по Ирану, из договора по РСМД. По словам Кузника, Трамп не желает никаких ограничивающих действия США международных соглашений.