17.01.2020, 15:06
По результатам опроса выяснилось, что россиянам понравилось в послании Путина
ИА «Ореанда-Новости». Более всего в послании президента России Владима Путина жителям РФ понравились предложения, которые связаны с вопросами демографии, такие, как расширение материнского капитала и помощь семьям с детьми. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.
Валерием Федоровым, работающим на должности гендиректора ВЦИОМ, результаты опроса были в пятницу представлены на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Федоров заявил, что россиянам более остальных понравились предложения Владимира Путина по демографии. Так, 44 процента респондентов заявили, что им понравились идеи, касающиеся демографии. Ими были названы понравившимися предложения о помощи семьям с детьми и матерям, о материнском капитале.
На втором месте оказались, по словам эксперта, инициативы, которые связаны с образованием: увеличение бюджетных мест в вузах, бесплатное питание для школьников, доплаты за классное руководство.
Поправки в Конституцию оказались на третьем месте. Далее идут предложения, которые связаны с тем, чтобы повысить материальное благополучие россиян.
Валерием Федоровым, работающим на должности гендиректора ВЦИОМ, результаты опроса были в пятницу представлены на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Федоров заявил, что россиянам более остальных понравились предложения Владимира Путина по демографии. Так, 44 процента респондентов заявили, что им понравились идеи, касающиеся демографии. Ими были названы понравившимися предложения о помощи семьям с детьми и матерям, о материнском капитале.
На втором месте оказались, по словам эксперта, инициативы, которые связаны с образованием: увеличение бюджетных мест в вузах, бесплатное питание для школьников, доплаты за классное руководство.
Поправки в Конституцию оказались на третьем месте. Далее идут предложения, которые связаны с тем, чтобы повысить материальное благополучие россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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