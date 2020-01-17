Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ.Валерием Федоровым, работающим на должности гендиректора ВЦИОМ, результаты опроса были в пятницу представлены на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".На втором месте оказались, по словам эксперта, инициативы, которые связаны с образованием: увеличение бюджетных мест в вузах, бесплатное питание для школьников, доплаты за классное руководство.Поправки в Конституцию оказались на третьем месте. Далее идут предложения, которые связаны с тем, чтобы повысить материальное благополучие россиян.