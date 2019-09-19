19.09.2019, 18:18
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж за топ-менеджера
ИА «Ореанда-Новости» Сегодня пара расписалась в Москве, но пока что неизвестно где проходила церемония бракосочетания. Для торжественного мероприятия Дарья выбрала скромное, но элегантное белое платье с кружевными перчатками.
Ранее Дарья Клюкина призналась в социальной сети, что очень волнуется, но с удовольствием ждет, когда станет замужней дамой.
Праздновать молодожёны планируют в Италии в шикарной вилле на озере Комо. На торжество придут как родственники, так и звёзды шоу-бизнеса.
Точно не ясно, когда у Дарьи и Владимира начались отношения, но окружение считает, что они созданы друг для друга.
Источник: «Ореанда-Новости»
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