Для торжественного мероприятия Дарья выбрала скромное, но элегантное белое платье с кружевными перчатками.

Ранее Дарья Клюкина призналась в социальной сети, что очень волнуется, но с удовольствием ждет, когда станет замужней дамой.

Праздновать молодожёны планируют в Италии в шикарной вилле на озере Комо. На торжество придут как родственники, так и звёзды шоу-бизнеса.

Точно не ясно, когда у Дарьи и Владимира начались отношения, но окружение считает, что они созданы друг для друга.