22.05.2018, 16:53
Почему грузин депортируют из ЕС?
ОРЕАНДА-НОВОСТИ.В 2018 году с 1 января по 30 апреля государства Евросоюза и Шенгенской зоны подвергли реадмиссии около 1260 из 1290 грузинских граждан. Реадмистия — это согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан или иностранных граждан, которые подлежат депортации из другого государства или попросили убежища. Депортации подверглись грузины, незаконно проживающие на территории Европы.
Больше всего реадмистированых граждан Грузии приходятся на Германии, которая приняла решение о выдворении со своей территорию около 854 человек. На втором месте по традиции расположилась Франция, которая реадмиссировала хоть и заметно меньшее, но все еще довольно значительное количество грузин, а именно 105. Вслед за ними идут такие страны как: Голландия — 102, Австрия — 88, Швеции — 29 и Греции — 21. Все расходы на передвижение людей из Грузии, страны ЕС приняли на себя, в соответствии со взятыми на себя обязательствами.
Ранее стало известно, что в последние несколько месяцев ряд европейских стран тяжеловесов, выразили обеспокоенность по поводу возросшего количества соискателей убежища из Грузии. Из имеющийся статистики достоверно известно, что в 2017 году убежище за рубежом попросили 10 455 граждан Грузии. Это на 35% больше данных за 2016 год. Комментируя эти события, занимающая пост председателя парламентского комитета по Европейской интеграции Тамар Хулордава уверила, что это ни в коем случае не повлияет на процесс визовой линеаризации с Грузией.
С целью решения возникших проблем с мигрантами ряд стран ЕС, включая Бельгию, Францию, Болгарию, Австрию, Исландию, Нидерланды и Люксембург, признали Грузию безопасной страной. Это означает, что они положительно оценивают ситуацию с правами человека в Грузии и в ускоренном порядке рассматривают ходатайства о предоставлении убежища гражданам этой страны.
Безвизовый режим был получен Грузией 28 марта 2017 года по решению парламента ЕС, что позволяет ее гражданам путешествовать по Европе без визы до 90 дней из каждых 180. В 2017 году количество грузин пожелавших воспользоваться этим правом составило более 195 000 человек, которые совершили более 250 000 поездок. Для длительного пребывания гражданам Грузии, как и раньше надо оформлять визы.
Больше всего реадмистированых граждан Грузии приходятся на Германии, которая приняла решение о выдворении со своей территорию около 854 человек. На втором месте по традиции расположилась Франция, которая реадмиссировала хоть и заметно меньшее, но все еще довольно значительное количество грузин, а именно 105. Вслед за ними идут такие страны как: Голландия — 102, Австрия — 88, Швеции — 29 и Греции — 21. Все расходы на передвижение людей из Грузии, страны ЕС приняли на себя, в соответствии со взятыми на себя обязательствами.
Ранее стало известно, что в последние несколько месяцев ряд европейских стран тяжеловесов, выразили обеспокоенность по поводу возросшего количества соискателей убежища из Грузии. Из имеющийся статистики достоверно известно, что в 2017 году убежище за рубежом попросили 10 455 граждан Грузии. Это на 35% больше данных за 2016 год. Комментируя эти события, занимающая пост председателя парламентского комитета по Европейской интеграции Тамар Хулордава уверила, что это ни в коем случае не повлияет на процесс визовой линеаризации с Грузией.
С целью решения возникших проблем с мигрантами ряд стран ЕС, включая Бельгию, Францию, Болгарию, Австрию, Исландию, Нидерланды и Люксембург, признали Грузию безопасной страной. Это означает, что они положительно оценивают ситуацию с правами человека в Грузии и в ускоренном порядке рассматривают ходатайства о предоставлении убежища гражданам этой страны.
Безвизовый режим был получен Грузией 28 марта 2017 года по решению парламента ЕС, что позволяет ее гражданам путешествовать по Европе без визы до 90 дней из каждых 180. В 2017 году количество грузин пожелавших воспользоваться этим правом составило более 195 000 человек, которые совершили более 250 000 поездок. Для длительного пребывания гражданам Грузии, как и раньше надо оформлять визы.
Источник: Ореанда-Новости
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