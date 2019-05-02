ИА «Ореанда-Новости» В мексиканском штате на мероприятиях по случаю празднования Дня ребёнка отравились 1.4 тысячи человек. Информацию об этом сообщили в минздраве штата.

Всего были госпитализированы 1,358 человек, в том числе дети и беременные женщины. На данный момент пострадавшие выписаны, их жизням ничего не угрожает. Медики пытаются выяснить, что стало причиной массовых отравлений.

Власти штата отмечают, что один из праздников был организован некой неправительственной организацией, на торжестве раздавали еду, напитки и сладости.