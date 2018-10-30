ИА «Ореанда-Новости». Подозреваемого в рассылке взрывных устройств американским политическим деятелям и чиновникам Цезаря Сэйока связали с Российской Федерацией.



Об этом сообщают американские средства массовой информации.



Отмечается, что в Facebook-аккаунте мужчины были опубликованы материалы, которые имеют отношение к российской пропаганде. Речь идёт о тех публикациях, которые отражали позицию российских властей в сирийском конфликте. По данным СМИ, мужчиной также использовалось словосочетание “мои русские братья” три года назад.



Об этом сообщают американские средства массовой информации.

Facebook заблокировал страницу Цезаря Сэйока после его ареста. Американским изданиям скриншоты записей были переданы исследователем социальных сетей Колумбийского университета Джонатаном Олбрайтом.





На странице в Twitter, якобы принадлежащей Сэйоку, два года назад была опубликована запись: “Мои братья приехали из России, великая родня Путтинса у нас в гостях”. СМИ отмечают, что “Путтинс”, вероятно, имеется в виду глава Российской Федерации Владимир Путин.





Как сообщает американская пресса со ссылкой на источника близкого к расследованию, анализ социальных сетей является стандартной процедурой во время проведения следственных действий Федеральным бюро расследований. Руководство социальных сетей Facebook и Twitter никак не прокомментировали данную информацию.





На прошлой неделе сообщалось о том, что сотрудники правоохранительных органов арестовали Цезаря Сэйока, который является подозреваемым в рассылке взрывных устройств. Ранее стало известно, что посылки со взрывчаткой были отправлены одним и тем же человеком. Как сообщали СМИ, они были собраны по чертежам на сайтах, которые связаны с террористическими организациями “Аль-Каида”* и “Исламское государство”*.

В общей сложности с 22 октября было найдено двенадцать взрывных устройств. Они были направлены бывшему государственному секретарю, кандидату на пост лидера государства Хиллари Клинтон, бывшему главе Соединённых Штатов Америки Бараку Обаме, бывшему генеральному прокурору Эрику Холдеру, сенатору Кори Букеру, актёру Роберту Де Ниро, а также миллиардеру Джорджу Соросу. Также по две бомбы были отправлены члену палаты представителей Максин Уотерс и бывшему вице-президенту США Джо Байдену. Также в офис CNN пришли посылки на имя бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего директора Национальной разведки Соединённых Штатов Джеймса Клеппера.





*Организации запрещены на территории Российской Федерации











