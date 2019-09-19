19.09.2019, 21:46
Подстроенное недоразумение: у Марии Силуяновой требуют денег
ИА «Ореанда-Новости»
Семейная няня видела измену Марии и записала доказательства на видеокамеру мобильного телефона. Женщины и так были весьма в плохих отношениях, но потом окончательно разругались, а обещанные Екатерине деньги так и не были выплачены.
Однако после случившегося выяснилось, что «любовником» Марии Силуяновой оказался муж Екатерины Жарковой и супруги всё подстроили, так как хотели отомстить за невыплату заработной платы.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
Комментарии