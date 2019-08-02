Похмелье может также значительно ухудшить память. Об этом свидетельствуют результаты исследований учёных из Технологического университета Суинберна, расположенного на территории Австралии.

Для своего эксперимента учёные в качестве испытуемых взяли более ста человек. Эти люди провели вечер в барах и других заведениях увеселительного характера, расположенных в австралийском городе Брисбен, употребляя при этом алкогольные напитки. На следующее утро им было предложено пройти опрос в интернете, а также тест на определение уровня когнитивных способностей. У испытуемых также проверили память и исполнительные функции, которые помогают человеку планировать свои действия, выбирая при этом задачи приоритетного свойства.

Результаты эксперимента выглядят следующим образом. Оказалось, что у людей, в чьей крови количество алкоголя имело высокий уровень концентрации, результаты опроса и тестирования оказались самыми худшими. Исследователи сделали вывод о том, что похмелье является причиной ухудшения ряда функций, свойственных так называемому сложному поведению. Так, например, люди хуже начинают водить автомобиль, им гораздо сложнее выполнять свою работу или осваивать новые умения.

Австралийские учёные говорят, что результаты исследования можно считать на данный момент промежуточными. Подтвердить или опровергнуть основной тезис исследования поможет проведение ещё одного эксперимента с большим участием в нём добровольцев.