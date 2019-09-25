

Огонь охватил дом на площади 424 квадратных метра. Спасатели быстро среагировали на вызов, поэтому с огнём удалось справиться в течение часа. К счастью, в доме никто не жил уже несколько лет.



В МСЧ информация о пострадавших на данный момент не поступала. Причина возникновения пожара по-прежнему неизвестна.