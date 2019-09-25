25.09.2019, 08:23
Пожар в Сосновом Бору потушили
«Ореанда-Новости» Сотрудники пожарной службы получили сообщение о пожаре на Морской улице. По последним данным пожар начался примерно в 21:12 во вторник, 24 сентября. На место аварии прибыли 11 спасателей на трёх пожарных машинах.
Огонь охватил дом на площади 424 квадратных метра. Спасатели быстро среагировали на вызов, поэтому с огнём удалось справиться в течение часа. К счастью, в доме никто не жил уже несколько лет.
В МСЧ информация о пострадавших на данный момент не поступала. Причина возникновения пожара по-прежнему неизвестна.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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