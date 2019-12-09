Недавно Филатов заявил, что перед подписанием Беловежских соглашений делегации из Луганска, Крыма и Донецка выразили просьбу оставить их в составе России. Как сообщает Филатов, российские власти тогда не отреагировали на это обращение, поскольку у Ельцина и его соратников на переговоры с Киевом не было времени. По заявлению Филатова, власти тогда были обеспокоены тем, как стране просто выжить.Безпалько заявил, что эти факты были упомянуты политиками из Украины. Он отметил, что в том, что территории тогда не вошли в состав России, виновата администрация Ельцина. Безпалько заявил, что окружение Бориса Ельцина в то время боролось с руководством СССР, поэтому на данный вопрос не обратило внимание.