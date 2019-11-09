ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники правопорядка задержали несколько десятков человек, протестующих против фильма про геев.

Об этом сообщило МВД Грузии.

Фильм, вызвавший негодование грузинской общественности, называется «А потом мы танцевали». Он был создан грузинской компанией в сотрудничестве со шведской компанией. Швеция представила данную картину на премию «Оскар».

Лента вызвала недовольство у радикальной организации «Грузинский марш». Они объединились со священнослужителями и сторонниками и устроили протесты у кинотеатров в Тбилиси и Батуми. В результате попыток штурма зданий кинотеатров, произошли столкновения с правоохранителями.

27 человек были задержаны за хулиганство и неповиновение сотрудникам полиции.