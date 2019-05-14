ИА «Ореанда-Новости». Бангладешская полиция задержала группу торговцев людьми, которые собирались продать несколько десятков мусульманок рохинджа в притоны Малайзии. Женщин и детей собирались нелегально перевезти в эту страну на лодке, сообщают сегодня, 14 мая, власти Бангладеш.

По словам полицейских, торговцы людьми переманили, по меньшей мере, 69 рохинджа из лагерей беженцев в районе Кокс-Базар, пообещав им выгодную работу в Малайзии, где уже обитает множество их соплеменников. Как отмечается, многочисленные группы мусульман рохинджа в последние месяцы пытаются морским путём добраться до Малайзии. Буддийское большинство их родной Мьянмы считает рохинджей нелегальными мигрантами с индийского субконтинента. Бегство мусульман в ближайшие страны, как опасаются в ООН, может вызвать новую волну контрабанды людей по морю после 2015 года.

По оценкам ООН, в 2015 году 25 тыс. рохинджа пересекли Андаманское море на пути в Таиланд, Малайзию и Индонезию, многие погибли в результате крушения перегруженных лодок. Сотрудник полиции Абул Хайр рассказал агентству Рейтер: «Получив информацию из секретного источника, наша команда провела операцию минувшей ночью и спасла группу рохинджа. Они будут возвращены в лагеря для беженцев». Абул Хайр также добавил, что среди спасённых 43 женщины и 11 детей.

По данным агентств ООН, только в 2017 году более 700 тыс. рохинья пересекли границу Бангладеш, спасаясь от преследований в Мьянме.