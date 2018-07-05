ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным полиции, двух британцев в Эймсбери отравили веществом под названием «новичок». Им были отравлены в марте бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Пока контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда не знают, связаны ли эти события между собой или нет.

«Новичок» – это нервно-паралитическое вещество. По словам Нила Басу, главы контртеррористической организации в Англии, пока неизвестно, как именно произошло отравление. Предположения о связи ЧП с покушением на Скрипалей пока в Скотланд-Ярде также не делают. Полиция не исключает ни связь, ни случайность этих событий. Причём Нил Басу просит воздержаться СМИ и общественность от спекуляций, что это связано с более ранним происшествием в Эймсбери.

На то, что отравление произошло при контакте с «Новичком», заключила экспертиза на основании исследования образцов, взятых у мужчины и женщины. Скорее всего они контактировали с заражённым предметом. На данный момент поиски этих предметов или источников продолжается.

Ранее британские СМИ высказывали версию, что 44-летняя женщина и 45-летний мужчина могли случайно во время прогулки найти ёмкость, в которой хранилось опасное вещество, которое использовалось в первом инциденте при отравлении Скрипалей, так как следствие не нашло ёмкость из первого случая. В Скотлан-Ярде отмечают, что отсутствуют свидетельства о том, что вещество было из той же партии, которым отравили Скрипалей. Как и свидетельства, что пара посещала те же места.

Но факт, что отравление было тем же веществом, подтвердила экспертиза.

В данный момент некоторые территории в Солсбери и Эймсбери ограждены полицейскими барьерами. Жителям туда вход запрещён, пока идёт исследование.



При этом любой житель этих двух городов, который почувствовал недомогание, может обратиться в полицию по специальному телефону. Людей предостерегают: любые неизвестные предметы поднимать не стоит, особенно иголки или шприцы. А если кто-то был ранее в оцеплённых районах, им рекомендовано постирать одежду.



При этом российские политологи отмечают, что новое отравление подводит под сомнение ранее выдвинутую британскими властями версию по делу Скрипалей, что Россия причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.



