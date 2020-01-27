ИА «Ореанда-Новости». Мариушем Блащаком, работающим в Польше на должности министра обороны страны, заявлено о подписании 31 января договора о приобретении у Соединённых Штатов Америки самолётов F-35. 

Накануне в американском конгрессе и госдепартаменте была одобрена продажа Варшаве тридцати двух новейших истребителей F-35. Сделка оценивается в 6,5 миллиарда долларов. 

Польский министр недавно сделал заявление о том, что два государства договорятся о сделке по F-35 в январе 2020 года. 

Блащак разместил в Twitter информацию о том, что им на польской авиабазе в Демблине будет подписан контракт на приобретение самолётов-истребителей у США.