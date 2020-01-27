27.01.2020, 12:05
Польские власти в ближайшие дни подпишут договор о покупке у США самолётов F-35
ИА «Ореанда-Новости». Мариушем Блащаком, работающим в Польше на должности министра обороны страны, заявлено о подписании 31 января договора о приобретении у Соединённых Штатов Америки самолётов F-35.
Накануне в американском конгрессе и госдепартаменте была одобрена продажа Варшаве тридцати двух новейших истребителей F-35. Сделка оценивается в 6,5 миллиарда долларов.
Польский министр недавно сделал заявление о том, что два государства договорятся о сделке по F-35 в январе 2020 года.
Блащак разместил в Twitter информацию о том, что им на польской авиабазе в Демблине будет подписан контракт на приобретение самолётов-истребителей у США.
Накануне в американском конгрессе и госдепартаменте была одобрена продажа Варшаве тридцати двух новейших истребителей F-35. Сделка оценивается в 6,5 миллиарда долларов.
Польский министр недавно сделал заявление о том, что два государства договорятся о сделке по F-35 в январе 2020 года.
Блащак разместил в Twitter информацию о том, что им на польской авиабазе в Демблине будет подписан контракт на приобретение самолётов-истребителей у США.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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