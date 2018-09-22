ИА «Ореанда-Новости». Государственным секретарём Соединённых Штатов Майком Помпео было сделано заявление о том, что американская сторона готова вести диалог с Исламской Республикой Иран, если она изменит свою политику, однако пока этого не происходит. Помпео указал на то, что иранские власти должны “прекратить запускать ракеты в сторону Эр-Рияда, вооружать “Хезболлу” и угрожать Израилю”.



Майк Помпео отметил, что эти требования американские власти предъявляют любому государству в мире.



Майк Помпео отметил, что эти требования американские власти предъявляют любому государству в мире.

По словам государственного секретаря Соединённых Штатов, власти Америки будут рады провести переговоры с иранской стороной, в случае если “исламский режим пойдёт на такие изменения”. Майк Помпео отметил, что в настоящее время нет никаких признаков, что они Исламская Республика Иран отступает, напротив, “они продолжают нести террористическую угрозу по всему миру”.





Постпредом США при Организации Объединённых Наций Никки Хейли ранее было сделано заявление о том, что иранские власти запрашивали встречу лидера исламской республики Хасана Роухани с американским президентом Дональдом Трампом в рамках Генеральной ассамблеи ООН. В иранском внешнеполитическом ведомства эта информация была опровергнута.





19 сентября американский спецпосланник по Ирану Брайан Хук заявил, что Соединённые Штаты выразили надежду на то, что они смогут подписать договор с иранской стороной, который бы охватывал как ядерную, так и баллистическую программы государства. По его словам, глава Белого дома и госсекретарь открыто говорили о готовности вести переговоры с исламской республикой, однако в Иране это предложение было отвергнуто.





Три года назад между Исламской Республикой Иран, Российской Федерацией, Соединёнными Штатами, Китайской Народной Республикой, Федеративной Республикой Германия, Французской Республикой и Соединённым Королевством был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с иранской стороны экономические и финансовые санкционные меры, которые были введены ранее со стороны Совета Безопасности ООН, США и Европейского союза.





Весной текущего года американским лидером Дональдом Трампом было объявлено о том, что США выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех ограничительных мер в отношении республики.