ИА «Ореанда-Новости». Американский лидер Дональд Трамп готов провести встречу с главой Исламской Республики Иран Хасаном Роухани в рамках 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций, если переговоры с иранской стороной будут носить конструктивный характер.



Такое заявление было сделано государственным секретарём Соединённых Штатов Майклом Помпео в ходе встречи с журналистами. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ему неизвестно о каких-либо планах о встрече главы Белого дома с иранским президентом в Нью-Йорке.



Майк Помпео отметил, что американская сторона хочет, чтобы исламская республика перестала быть “крупнейшим в мире государством - спонсором терроризма”. По словам государственного секретаря Соединённых Штатов, в настоящее время нет никаких признаков того, что у иранской стороны есть какие-либо намерения в отношении изменения политического курса.



Такое заявление было сделано государственным секретарём Соединённых Штатов Майклом Помпео в ходе встречи с журналистами. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ему неизвестно о каких-либо планах о встрече главы Белого дома с иранским президентом в Нью-Йорке.

Двадцатого числа текущего месяца постоянным представителем Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Никки Хейли был сделано заявление о том, что американским президентом будет принято решение о том, проводить ли встречу с лидером Исламской Республики Иран на следующей неделе в случае поступления соответствующего запроса с его стороны.



Ранее иранский глава Хасан Роухани подтвердил, что в конце текущего месяца намерен отправиться в Нью-Йорк, чтобы принять участие в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН.





Государственный секретарь Соединённых Штатов напомнил, что у главы Белого дома уже состоялась встреча с руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, в ходе которой у них состоялся “важный и интересный разговор”. По словам Майка Помпео, лидером Исламской Республики Иран является именно аятолла Хаменеи.





Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что за терактом, который произошёл 22 сентября на территории города Ахвахз во время военного парада, стояли силы, которых поддерживают Соединённые Штаты.



Майк Помпео назвал слова главы иранского внешнеполитического ведомства огромной ошибкой. Отметим, жертвами атаки стали около тридцати человек, более пятидесяти получили ранения. По данным иранских властей, количество жертв может увеличиться.







