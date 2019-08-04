ИА «Ореанда-Новости». Госсекретарь Марк Помпео сделал заявление о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины".

Кроме того, Помпео заявил, что на Украины действует реальный конфликт, который предполагает боевые действия, не частые, но мощные.

Помпео назвал ситуацию, когда Крым является частью России, абсолютно неприемлемой для США.

Помпео добавил, что его ведомство сотрудничает с новыми украинскими властями. Дипломат также выразил надежду, что у вновь избранного президента Владимира Зеленского будет много креативных идей о том, как вывести Крым из состава России.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к России.