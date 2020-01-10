10.01.2020, 07:50
Помпео высказался относительно причины крушения в Иране лайнера Boeing
ИА «Ореанда-Новости». Техническая неисправность Boeing 737-800 могла стать причиной его крушения в Иране, однако необходимо дождаться итогов расследования. О возможных причинах крушения самолёта в Иране рассказал госсекретарь Майо Помпео.
Американский государственный деятель заявил, что в настоящий момент проводится расследование катастрофы. Он надеется, что Тегеран будет сотрудничать в полной мере с теми, кто его ведёт.
По его словам, сейчас необходимо добраться до сути и понять основную причину случившейся накануне катастрофы. Также им было сказано, что американцы должны узнать, если окажется, что Тегеран сделал нечто "более вероломное".
Американский государственный деятель заявил, что в настоящий момент проводится расследование катастрофы. Он надеется, что Тегеран будет сотрудничать в полной мере с теми, кто его ведёт.
По его словам, сейчас необходимо добраться до сути и понять основную причину случившейся накануне катастрофы. Также им было сказано, что американцы должны узнать, если окажется, что Тегеран сделал нечто "более вероломное".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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