Разговор лидеров "нормандской четверки" должен состояться в столице Франции 9 декабря. На встрече будут рассматриваться вопросы, касающиеся урегулирования украинской ситуации. По заявлению помощника российского президента Юрия Ушакова, сейчас рассматривается возможность проведения двусторонней встречи глав России и Украины.Порошенко сообщил изданию "Украинская правда" о том, что Зеленскому нельзя доверять Путину. Бывший глава Украины также заявил о том, что Зеленскому с глазу на глаз не нужно встречаться с президентом России сейчас.Также Порошенко предлагает Зеленскому не рассматривать "газовый вопрос" на предстоящей встрече, чтобы не был сформирован невыгодный для Киева пакет договорённостей.