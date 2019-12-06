06.12.2019, 11:50
Порошенко дал совет Зеленскому не встречаться с президентом России один на один
ИА «Ореанда-Новости». Экс-президентом Украины Петром Порошенко заявлено о том, что нынешнему главе украинского государства не следует один на один встречаться с Владимиром Путиным.
Разговор лидеров "нормандской четверки" должен состояться в столице Франции 9 декабря. На встрече будут рассматриваться вопросы, касающиеся урегулирования украинской ситуации. По заявлению помощника российского президента Юрия Ушакова, сейчас рассматривается возможность проведения двусторонней встречи глав России и Украины.
Порошенко сообщил изданию "Украинская правда" о том, что Зеленскому нельзя доверять Путину. Бывший глава Украины также заявил о том, что Зеленскому с глазу на глаз не нужно встречаться с президентом России сейчас.
Также Порошенко предлагает Зеленскому не рассматривать "газовый вопрос" на предстоящей встрече, чтобы не был сформирован невыгодный для Киева пакет договорённостей.
Разговор лидеров "нормандской четверки" должен состояться в столице Франции 9 декабря. На встрече будут рассматриваться вопросы, касающиеся урегулирования украинской ситуации. По заявлению помощника российского президента Юрия Ушакова, сейчас рассматривается возможность проведения двусторонней встречи глав России и Украины.
Порошенко сообщил изданию "Украинская правда" о том, что Зеленскому нельзя доверять Путину. Бывший глава Украины также заявил о том, что Зеленскому с глазу на глаз не нужно встречаться с президентом России сейчас.
Также Порошенко предлагает Зеленскому не рассматривать "газовый вопрос" на предстоящей встрече, чтобы не был сформирован невыгодный для Киева пакет договорённостей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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